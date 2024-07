Morata Milan, Borja Valero APPROVA: «In Italia si sente bene, ha fatto un lavoro incredibile»

Borja Valero ha parlato a Rai RadioUno. Ecco cosa ha detto l’ex centrocampista su Morata, accostato al calciomercato Milan

LE PAROLE – «Se lo valutiamo solo dal punto di vista realizzativo, ha fatto gol all’esordio contro la Croazia e nelle partite successive si è visto poco davanti alla porta. Ma nel compleso ha fatto un lavoro incredibile per la squadra: recuperi, sponde, falli subiti, tanta esperienza soprattutto nelle ultime due partite. Ritorno in Italia? Ha detto che in Spagna sono sempre pronti a criticarlo, sicuramente vorrebbe cambiare aria e lui in Italia si sente bene. Vedremo cosa accadrà in futuro»

