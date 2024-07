Morata Milan: CONTATTI continui tra le parti, i rossoneri lavorano su quest’ASPETTO

Il Milan fa sul serio per Morata. Il club rossonero pronto a pagare la clausola, si lavora su quest’aspetto

Come riportato da Sky, e confermato da Relevo, il Milan sarebbe pronto a pagare i 15 milioni di clausola per Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid che sembrava aver confermato la sua permanenza in Spagna anche per la prossima stagione.

Secondo quanto detto da Antonio Vitiello ci sarebbero contatti continui con l’entourage dello spagnolo. C’è apertura al club rossonero e si dialoga sull’ingaggio per scendere dai 6 milioni attuali