Morata Milan, Bergomi PROMUOVE il colpo: «Conosciamo la sua importanza, mi soffermerei su quell’aspetto»

L’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha commentato così l’acquisto del Milan con Alvaro Morata dall’Atletico Madrid

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Beppe Bergomi commenta così il mercato Milan e l’acquisto ormai chiuso per Alvaro Morata dall’Atletico Madrid.

PAROLE – «Il Milan è una squadra forte, lo era anche l’anno scorso, infatti secondo me ha fatto meno delle proprie potenzialità, in tutte le competizioni, e va aggiungere giocatori importanti. Io mi andrei a soffermare molto su Morata, quello che ci ha detto la Cenni (Giorga ndr) è importante: leadership. Al Milan va via un giocatore che aveva grande carisma e personalità come Giroud, ed all’interno dello spogliatoio perde Kjaer, e sappiamo quanto è importante avere dei leader nello spogliatoio. Poi sotto l’aspetto tecnic-tattico la conosciamo l’importanza di Morata. È un giocatore che a me piace molto, grande disponibilità, fa giocare bene la squadra, e l’età è relativa, perché è sempre stato integro e gli attaccanti maturano sempre tardi, quindi possono essere determinanti in quella zona di campo anche ad una certa età»