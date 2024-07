Morata Milan, mossa a sorpresa degli agenti! Possibile SVOLTA nel futuro dello spagnolo: ULTIME

Morata Milan, mossa a sorpresa degli agenti! Possibile SVOLTA nel futuro dell’attaccate spagnolo dell’Atletico: ULTIME

Potrebbe essere arrivata una svolta per quanto riguarda il futuro di Alvaro Morata, attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid su cui sta lavorando in maniera concreta ormai da qualche giorno il mercato Milan.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per Morata non occorre trattare tenuto conto della clausola rescissoria da 13 milioni ma manca ancora la versione del giocatore. Non però quella dei suoi agenti, più che disposti ad un ritorno in Italia della punta.