Morata Milan: ASSIST dello spagnolo ai rossoneri, COSA MANCA per chiudere! La RIVELAZIONE

Gianluca di Marzio, intervenuto a Sky Sport durante Calciomercato l’Originale ha svelato le ultime su Morata al Milan

Le parole di Gianluca di Marzio, intervenuto a Sky Sport durante Calciomercato l’Originale. L’esperto ha svelato le ultime su Morata al Milan:

LE PAROLE – «I rossoneri hanno ripuntato forte su Morata, obiettivo di lungo corso, sta facendo ancora di più sul serio. I contatti sono stati concreti, profiqui. Il Milan ha dimostrato interesse per Morata per la sua affidabilità e esperienza. Ha una cluasola di 13 milioni, costi accessibili così come per le commissioni. Non sarebbe un problema di ingaggio perchè il Milan è pronto a venire incontro alle esigenze di Morata e il giocatore è pronto a venire incontro alle esigenze del Milan magari tagliandosi un pò lo stipendio. Cosa manca? Deve decidere se lasciare l’Atletico a cui è molto legato, sta bene a Madrid, la tentazione del Milan è forte.»