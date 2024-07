Morata Milan, Amor FIDUCIOSO: «Conosce molto bene la Serie A. Poi ha già dimostrato questa cosa»

Guillermo Amor ha parlato così di Alvaro Morata, che presto diventerà il nuovo attaccante del Milan. Le sue dichiarazioni

L’ex bandiera del Barcellona ed ex giocatore della Fiorentina, Guillermo Amor, ha parlato a Sportitalia di Alvaro Morata, prossimo attaccante del Milan. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Morata ha già giocato in Italia e conosce il campionato molto bene. Oltre che in Serie A, da tanti anni gioca e fa bene in campionati come Premier League e nella Liga, dimostrando il suo valore ad alto livello ed in grandi squadre».