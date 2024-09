Morata Milan, Bonan lo ESALTA: le parole del giornalista fanno SOGNARE i tifosi

Morata-Milan, Alessandro Bonan, noto giornalista, ha esaltato l’attaccante spagnolo del club rossonero: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Alessandro Bonan ha dichiarato:

PAROLE – «Morata è un attaccante molto tecnico, molto forte da quel punto di vista, quindi ti lega il gioco, è un grande realizzatore, è un ragazzo intelligente. Soprattutto io penso poi, oltre a questo, che sono caratteristiche che vediamo tutti, che lui abbia quel qualcosa in più sotto l’aspetto della personalità, e l’abbiamo visto con la Spagna. Quindi quando parliamo di Milan ogni tanto, in realtà troppo spesso, ci concentriamo solo su tre figure: quella di Maignan in porta, Leao e Hernandez. Nessuno dei tre, per motivi diversi, a mio parere, è il leader che serve al Milan in campo. Ecco Morata può essere quel leader, anche per il ruolo perché è un poco più centrale nel gioco, fa il centravanti, rispetto a un Maignan che forse è quello che avrebbe le caratteristiche superiori rispetto agli altri ma fa il portiere, Hernandez che è un terzino sinistro, Leao che non ha proprio quelle caratteristiche che si chiedono ad un leader, quindi io penso che anche sotto questo aspetto sia molto importante».