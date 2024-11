Morata a Sky: «Non spariamo i fuochi d’artificio, ma vincere qua è importante. Leao? Può fare la storia del calcio, è più forte di tutti noi». Le parole

Morata ha concesso un’intervistsa a Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Real Madrid per 1-3.

L’IMPORTANZA DELLA VITTORIA – «E’ quello che ho detto prima ai ragazzi, era una partita importante soprattutto per noi, dopo per i tifosi e la società, per essere consapevoli che dobbiamo lottare come leoni per ottenere risultati. Oggi abbiamo fatto una grande partita, una prestazione seria. Siamo stati in momenti molto lucidi con la palla, in momenti insieme e soffrire, quello che dovevamo fare».

PARTITA CHE CAMBIA LA TESTA – «Rimaniamo sulla stessa linea. Domani sarà un altro giorno di lavoro. Non dobbiamo sparare fuochi d’artificio. E’ una partita del girone. Però è importante essere consapevoli dell’importanza che ha vincere qua».

L’EMOZIONE DI VINCERE IN SPAGNA – «L’emozione è giusta, a 300-400 km da qua la gente sta passando l’inferno. Sono orgoglioso della mia squadra, non ci dobbiamo fermare. Mi dispiace non essere qua nella mia terra ad aiutare. L’emozione è giusta, è una partita del girone».

LEAO DECISIVO – «Ma noi non abbiamo mai avuto dubbi. E’ un giocatore che deve essere consapevole anche lui che può fare la storia del calcio. E’ più forte di tutti noi, deve essere così ogni partita Siamo molto felici e orgogliosi per Rafa».