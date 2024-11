Monza Milan, è tornato in campo Calabria! Ecco le sensazioni verso il match contro il Real

Monza Milan, nella vittoria rossonera in trasferta c’è stato il ritorno in campo di Calabria! Ecco le sensazioni verso il match contro il Real

Dopo Monza Milan i rossoneri possono sorridere due volte: oltre i tre punti, si è rivisto in campo il capitano Davide Calabria. Il terzino è subentrato nei minuti finali della gara, in momento delicatissimo del match.

Out per infortunio da settembre, l’ultima gara giocata risaliva alla partita di Champions contro il Liverpool. Adesso la sensazione è che il capitano voglia riprendersi il posto da titolare: si apre il ballottaggio con Emerson Royal già per il Real Madrid.