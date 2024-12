Monza Milan Primavera 0-2, vittoria in trasferta: il resoconto del match. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Grande successo per il Milan Primavera. La squadra allenata da Guidi, reduce dalla cocente delusione per l’eliminazione dalla Youth League, ha ottenuto un’importantissima vittoria in campionato contro il Monza.

Il match disputato contro la squadra brianzola, infatti, è terminato sul risultato finale di 0-2. I marcatori del match sono stati Duti e Scotti: i rossoneri, grazie a questo successo, hanno raggiunto l’Inter in classifica.