Monza Milan, Leao ci sarà! Dal portoghese passa la rinascita dei rossoneri in Serie A e in Europa

Monza Milan, Rafa Leao sarà della partita! Dal portoghese passa il rilancio dei rossoneri in campionato e in Champions League

Sabato 2 novembre alle 20.45 in campo all’U-Power Stadium si sfideranno Monza e Milan, match valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Rafa Leao andrebbe verso una maglia da titolare.

Sicuramente il portoghese farà parte del match, dopo i pochi minuti disputati contro il Napoli a San Siro. Paulo Fonseca e tutti i rossoneri, tifosi e società, sanno che il rilancio della squadra passa anche, se non soprattutto, dall’ex Lille .