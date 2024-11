Monza Milan, Izzo si sfoga contro l'arbitro: «Penalizzati!»

Monza Milan, Izzo si sfoga contro l’arbitro: «Ci sentiamo penalizzati!». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Monza–Milan è stato il match che si è disputato ieri sera alle 20:45. I rossoneri, in casa dei brianzoli, hanno ottenuto un successo importantissimo per 0-1 grazie alla rete di Reijnders. Le polemiche contro l’arbitro Feliciani, però, non sono mancate.

Anche Armando Izzo, sui social, ha reso noto il suo dissenso per alcune decisioni arbitrali non condivise.

MONZA MILAN, IZZO – «Ci sentiamo penalizzati, ma nessun alibi! Trasformiamo questa rabbia in punti!».