Monza Milan, sorpresa sulla destra: Fonseca pronto a schierarlo titolare! Le ultimissime

Come riportato da Sky Sport, verso Monza Milan ci sono importanti novità di formazione per quanto riguarda gli ospiti. Non si tratta solo della panchina, ormai quasi sicura ed ennesima, di Rafa Leao, ma di una novità sulla destra.

In difesa, infatti, nonostante il rientro di Calabria, nè il capitano nè Emerson giocheranno nel ruolo di terzino. L’allenatore portoghese pronto a schierare a sorpresa Filippo Terracciano.