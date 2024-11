Monza Milan, gesto clamorosa della Curva del Milan: abbandonano lo stadio. Le ultimissime notizie sulla squadra allenata da Fonseca

Ha del clamoroso quanto successo durante il match attualmente in corsa tra Monza e Milan. Circa al 10 minuto di gioco gran parte della curva rossonera ha deciso di abbandonare lo stadio.

La natura di questo gesto, come riportato da Peppe Di Stefano di Sky, non è legato a proteste. La vera motivazione è che è stato fatto per solidarietà verso alcuni tifosi che non sono riusciti ad entrare.