Montella RICORDA: «Alzare una coppa col Milan è stato meraviglioso, ma qui con la Turchia c’è un’altra dimensione»

Il ct della Turchia, Vincenzo Montella, dopo il successo ottenuto agli ottavi dell’Europeo contro l’Austria, ricorda i suoi anni al Milan

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Austria Turchia, match che ha visto i turchi trionfare e approdare ed ottenere una storia qualificazione ai Quarti di Finale dell’Europeo, il ct Vincenzo Montella fa riferimento ai suoi anni vissuti sulla panchina del Milan e ai successi ottenuti con i rossoneri.

PAROLE – «Una vittoria non ne cancella un’altra. Se guardo al passato, alzare una coppa con il Milan da allenatore è stato meraviglioso perché non molti allenatori lo possono vantare nella loro carriera. Ma questo con la Turchia è su un livello diverso, un’altra dimensione, rappresenti un Paese, non una squadra, è a livello europeo. Non posso metterle sulla bilancia, ma direi quella di ora, perché è ora e me la sto godendo».