Montanari a Sampnews24: «La Nazionale deve ripartire da questo, fa la differenza»

Montanari, le parole in esclusiva sul sito Sampnews24 in merito alla Nazionale di Luciano Spalletti: le ultimissime notizie

Luca Alberto Montanari, giornalista di Corriere Romagna, ai microfoni di SampNews24, ha parlato della ultime due partite della Nazionale dov’è stato convocato Gabbia del Milan.

MONTANARI SULLA NAZIONALE – «Sì, sicuramente. Da questa e da quella precedente. Le partite con Israele lasciano un po’ il tempo che trovano, c’è una forbice troppo ampia tra le due squadre, quindi si devono considerare la partita di Parigi con la Francia e i primi 38 minuti contro il Belgio, anche se c’è da dire che pur giocando in 10, con la palla in movimento, l’Italia ha rischiato pochissimo. Per me si deve ripartire da qui e da questo sistema di gioco, che a differenza di quello visto all’Europeo esalta gran parte della squadra.»