Moggi dà un CONSIGLIO AL MILAN: «Darei i PIENI POTERI a Ibrahimovic. Su Fonseca…». Le parole dell’ex dirigente della Juventus

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, sulle colonne di Libero ha espresso il suo pensiero sulla situazione legata al Milan. Di seguito le sue dichiarazioni, in cui dà un consiglio alla dirigenza rossonera.

MOGGI – «Mancano i risultati, non c’è coesione in campo, male il centrocampo. Theo e Leao, evidentemente per rappresaglia, si autoescludevano dalla riunione tecnica durante il cooling break. Secondo noi dare i pieni poteri a Ibrahimovic non è fatto dovuto ma una necessità»