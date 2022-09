MN24 - Tonali e Calabria in gruppo. Rebic e Origi...

Novità importanti dopo l’allenamento mattutino a Milanello. Sandro Tonali e Davide Calabria hanno svolto l’intera seduta in gruppo e quindi sono recuperati per la trasferta di Empoli.

Per quanto riguarda Ante Rebic e Divock Origi, entrambi hanno svolto lavori personalizzati con il croato che ha partecipato anche ad alcuni esercizi coi compagni di squadra. Terapie per gli altri infortunati.

