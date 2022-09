Come appreso dalla nostra redazione, è praticamente fatta per il rinnovo di contratto di Rade Krunic con il Milan

Ci siamo per il rinnovo di Rade Krunic con il Milan. Come appreso dalla nostra redazione infatti, in giornata è previsto l’annuncio del prolungamento del bosniaco.

Il centrocampista sta tuttora recuperando da un infortunio al retto femorale.