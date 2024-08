MN24 – Morata e Pavlovic INCONTRANO i tifosi: l’INIZIATIVA del Milan per i supporters rossoneri

Saranno i giorni di Pavlovic e Morata. Oltre la conferenza stampa di presentazione al Milan, l’iniziativa dedicata ai tifosi

Come raccolto dalla redazione di MilanNews24, nei prossimi giorni, il nuovo Flagship Store AC Milan di via Dante accoglierà i due nuovi calciatori rossoneri. Il difensore serbo sarà allo store giovedì 8 agosto alle 17.30 circa, mentre l’appuntamento con l’attaccante spagnolo è in programma per venerdì 9 agosto, sempre alla stessa ora.