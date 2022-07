Tiemouè Bakayoko, come appreso dalla nostra redazione, è pienamente recuperato dopo il fastidio al ginocchio che gli ha fatto saltare lo ZTE

Il Milan ha iniziato il ritiro in Austria e come appreso dalla nostra redazione per Pioli c’è già una buona notizia.

Tiemoué Bakayoko, che aveva saltato l’amichevole con lo ZTE per un fastidio al ginocchio, è pienamente recuperato tanto da aver svolto l’intero allenamento in gruppo.