MN24 – Conferenza Pioli: «Tifosi fantastici. I risultati grazie al loro calore»

Le parole di Stefano Pioli nel corso della conferenza post-gara di Milan-Torino raccolte dal nostro inviato da San Siro.

SU MUSACCHIO- «Musacchio stava per entrare ma aveva un indurimento al polpaccio, speriamo niente di grave. Sicuramente non è contento ma aveva un problema e non poteva giocare»

SU CALHANOGLU E KJAER- «Calhanoglu mi auguro che non sia una cosa lunga ma non so se ci sia sabato, ha avuto un problema con la Juventus, Kjaer non so, aspetteremo qualche giorno per valutare».

UN GOAL DI SCARTO- «Positivo vincere con un goal di scarto, significa dimostrare di saper lottare, possiamo migliorare ma sicuramente dovremmo cercare di chiudere le partite quando ci sono le occasioni»

SU BENNACER- «Bennacer sta crescendo, è un giocatore di grande temperamento, prende le ammonizioni perchè è uno che ha voglia di andare a strappare il pallone e questo gli fa perdere lucidità. Un ragazzo voglioso che si allena tutti i giorni con volontà. Bisogna giocare con meno tocchi lì davanti»

SUI TIFOSI E SULLA CLASSIFICA- «I tifosi sono fantastici, ci incitano ogni domenica con grande impegno, anche oggi cinquantamila, lo stadio ci ha incitato con senso di appartenenza. I risultati arrivano anche grazie al calore dei tifosi che ringrazio in maniera assoluta. Classifica? Ora penseremo alla prossima partita dato che abbiamo solo 5 giorni»