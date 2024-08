Mkhitaryan AVVISA le rivali: «Siamo l’Inter, l’obiettivo è ALZARE trofei. Lotteremo per…» Tutte le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Henrikh Mkhitaryan ha espresso tutta la propria voglia di iniziare questa nuova stagione con la maglia dell’Inter, fissando quelli che saranno gli obiettivi della squadra di Inzaghi avvisando tutte le rivali tra cui il Milan.

LO SCORSO ANNO LA SECONDA STELLA, L’OBIETTIVO DI QUEST’ANNO? – «Non cambia il senso. Siamo l’Inter, l’obiettivo è alzare trofei. E adesso come un anno fa, tutti sanno che lotteremo per vincere di nuovo lo scudetto. In generale, vogliamo far meglio di un anno fa. E quindi in Champions il traguardo è fare ancora più strada. E poi c’è il Mondiale per club: oggi è una cosa lontana, avremo tempo per pensarci, ma è un qualcosa che affascina».