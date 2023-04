Lucescu: «Milan, col Napoli ha pesato una cosa»

Mircea Lucescu, allenatore, ha analizzato il passaggio del turno in Champions League del Milan contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Mircea Lucescu ha parlato di Napoli-Milan in Champions League:

«Sul Napoli ha pesato quel 4-0 che il Milan gli ha rifilato in casa in campionato, gli ha tolto certezze, e magari era già rilassato dal dominio in campionato: bravo Pioli ad approfittarne. Tre Coppe in Italia? Difficile, in Champions il City è superiore a tutte».