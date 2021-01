Milan, vincere con l’Atalanta per superare l’ultimo step scudetto

Il Milan ospiterà i bergamaschi sabato alle 18:00: una vittoria certificherebbe definitivamente le ambizioni scudetto di Ibra e compagni

Il Milan arriva alla sfida con tante assenze tra Covid, infortuni e squalifiche, ma recupera Leao e mette nel motore Mario Mandzukic.

VINCERE PER LO SCUDETTO – I tre punti sarebbero fondamentali non solo per chiudere il girone d’andata al primo posto solitario laureandosi campione d’inverno ma anche per gettare la maschera e confermare alle avversarie dirette che chi vorrà vincere il tricolore dovrà fare i conti con il Milan.