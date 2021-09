Milan Venezia: San Siro riaccoglie i tifosi rossoneri prima della sosta. Ultime

San Siro riaccoglie i tifosi rossoneri perima della sosta per le Nazionali. Ecco tutte le info per acquistare i biglietti per Milan Venezia

Il Milan, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha invitato i tifosi a San Siro in vista del match contro il Venezia. Ecco il comunicato con tutte le info utili per acquistare i biglietti dell’ultimo match di Serie A prima della sosta per le Nazionali.

IL COMUNICATO – «A poche ore dal pareggio allo Stadium contro la Juventus, mercoledì 22 settembre alle 20.45 San Siro torna ad accogliere il Milan di Stefano Pioli nel turno infrasettimanale contro il Venezia, sfida valevole per la 5° giornata di Serie A.

Dopo gli oltre 68mila cuori rossoneri che hanno accompagnato la squadra nei primi 180 minuti della stagione a San Siro contro Cagliari e Lazio, lo stadio è pronto ad ospitare i tifosi milanisti per una gara di campionato per l’ultima volta nel mese di settembre. Inoltre, Milan-Venezia, insieme all’esordio casalingo in Champions League contro l’Atletico Madrid – in programma martedì 28 settembre e per la quale prosegue la vendita libera -, è una delle ultime occasioni per vedere all’opera i rossoneri prima del rientro in campo dopo la sosta nazionali di ottobre, il prossimo 16 ottobre contro l’Hellas Verona».

BIGLIETTI – «I biglietti per Milan-Venezia sono ancora disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan. Gli Under 16 potranno usufruire di un prezzo speciale di 12€ nei settori di 1° anello rosso laterale e 1° anello verde – solo se accompagnati da un adulto che compra a tariffa piena nello stesso settore».