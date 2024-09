Milan Venezia, spunta l’ANEDDOTO che cambia TUTTO! La mossa di Leao e Theo Hernandez non passa INOSSERVATA, Fonseca GONGOLA

Milan-Venezia, spunta l’aneddoto che fa felice Paulo Fonseca! C’entrano Leao e Theo Hernandez, cosa è successo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la vittoria di ieri sera contro il Venezia ha riportato il sereno in casa Milan dopo una partenza choc con soli 2 punti conquistati in tre partite di campionato.

I grandi protagonisti della sfida di San Siro sono stati Leao e Theo Hernandez: il francese, imbeccato dal classe ’99, ha siglato la rete del momentaneo 1-0. E sui due è spuntato anche un importante retroscena: a Milanello c’è stato un confronto con Fonseca nel quale è stato messo alle spalle l’episodio del cooling break mancato con la Lazio. Si riparte tutti insieme.