Milan Venezia, Abraham CONVINCE Fonseca: dialogo col tecnico, la decisione è già PRESA

Milan-Venezia, occasione d’oro per Tammy Abraham: l’inglese, entrato bene contro la Lazio, partirà dal primo minuto coi lagunari

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tammy Abraham, entrato a 20 minuti dalla fine della gara contro la Lazio e subito decisivo con l’assist a Leao per la rete del definitivo 2-2, ha già convinto tutti in casa Milan.

Il centravanti inglese, arrivato in prestito secco dalla Roma, si candida per una maglia da titolare contro il Venezia nella prima partita dopo la sosta per le Nazionali. L’ex Chelsea può essere più di una semplice alternativa.