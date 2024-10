Milan Udinese, Thiaw carica i rossoneri: messaggio da brividi sui social – FOTO

Milan Udinese, Malick Thiaw carica il club rossonero sui social dopo la vittoria di ieri contro i friulani: il post social

Intervenuto sul proprio profilo di Instagram, Malick Thiaw, autore di un’ottima prova nella vittoria di ieri pomeriggio per 1-0 del Milan contro l’Udinese, ha caricato tutto l’ambiente rossonero in vista della prossima partita in Champions League contro il Bruges.

📸 Malick Thiaw on Instagram What a fight‼️‼️ Grande mentalita 👏🏾👏🏾 andiamo avanti ❤️🖤 pic.twitter.com/1HFiONk6h1 — Milan Posts (@MilanPosts) October 20, 2024

