Milan Udinese: si parte con il duello tra Leao e Udogie

Nella sfida della prima giornata tra Milan e Udinese ci potrebbe essere il duello tra Leao e Udogie: ecco i dettagli

Potrebbe essere dei duelli della prima giornata di campionato quello tra Leao e Udogie,

due tra i giocatori più chiacchierati dell’estate di Milan e Udinese.

L’attaccante portoghese non per ragioni di mercato, ma per l’investitura da leader del presente e da top player per il futuro che è arrivata un po’ da tutte le parti, a partire dal suo allenatore Stefano Pioli. Il quale sta lavorando – con profitto, vedendo il percorso in precampionato – affinché la catena di sinistra tra Leao e Theo diventi una di quelle sigle che marcano la storia del calcio, ancor più di quanto fatto nello scorso campionato.

