Milan Udinese, Serafini durissimo contro Chiffi: le sue parole fanno il giro del web

Milan Udinese, Serafini durissimo contro l’arbitro dell’incontro Chiffi: le sue parole fanno il giro del web. Le ultimissime notizie

Il Milan, ieri pomeriggio, ha battuto in casa l’Udinese per 1-0. Di seguito le parole di Serafini su Chiffi, l’arbitro dell’incontro tanto discusso.

LE PAROLE – «L’arbitro è scarso, però può sbagliare ma il VAR no! Il VAR quell’immagine la deve avere. La partita lì cambia. L’Udinese, con tutto il rispetto, non può arrivare al 40esimo del primo tempo, dopo aver fatto 14 falli, dei quali, noi lo diciamo quando danno un rigore al Milan che non c’è, e viceversa. Spero ne passino altri 2 o 3 di anni prima che torni ad arbitrare il Milan».