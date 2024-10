Milan Udinese, la vittoria di Fonseca: «Ha ragione lui, questa caratteristica non manca»

Milan Udinese, Paulo Fonseca vince la sua partita: le scelte gli danno ragione, compresa quella di panchinare Leao per tutta la gara

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca è stato il grande protagonista della sfida vinta ieri pomeriggio dal Milan contro l’Udinese per 1-0 con gol di Chukwueze. Il tecnico portoghese indovina tutte le mosse, compresa quella di lasciare in panchina per tutta la gara Rafael Leao.

PAROLE – «Doveva essere molto inc… se Leao è rimasto in panchina. Cambia e ha ragione.

Qualsiasi giudizio va rivisto, ma il carattere c’è».