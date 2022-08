I tifosi del Milan, nel pre-partita della gara contro l’Udinese, hanno intonato il primo Pioli Is on Fire della stagione

L’entusiasmo dei tifosi del Milan non si placa. San Siro, nel pre-partita della gara contro l’Udinese, ha intonato il primo Pioli Is on Fire della stagione.

Il tecnico emiliano ha ringraziato tutti i supporters con un lungo applauso: il clima è semplicemente fantastico.