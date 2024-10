Milan Udinese, tribuna diretta per Matteo Gabbia: cos’è successo

Milan Udinese, le ultimissime notizie sul match dell’ottava giornata di Serie A: il difensore rossonero Gabbia va in tribuna

Si sta svolgendo in questo momento il match di Serie A tra Milan e Udinese. Fonseca, per questa partita, ha deciso di rivoluzionare la formazione, mandando in panchina Leao, Tomori e Abraham.

Sta facendo anche notizia la questione legata a Matteo Gabbia. Dopo cinque titolarità consecutive, il difensore è attualmente in tribuna. Il motivo? Il portoghese ha deciso di preservarlo per i prossimi incontri.