Milan Udinese, Fonseca prepara la rivoluzione: loro due titolari, un nome è a sorpresa

Milan Udinese, Paulo Fonseca prepara la rivoluzione: contro i friulani torneranno dal primo minuto Pavlovic e Okafor

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, prepara una mini rivoluzione in vista della sfida contro l’Udinese al rientro dalla sosta delle nazionali.

Tornerà sicuramente dal primo minuto Pavlovic, da capire se come centrale o come terzino sinistro in sostituzione di Theo Hernandez, ma la grande tentazione di Fonseca è rappresentata da Noah Okafor. Lo svizzero, che passerà le due settimane di sosta a Milanello, potrebbe prendere il posto di Abraham.