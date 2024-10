Milan Udinese, non c’è solo Terracciano per sostituire Theo: Fonseca sta meditando una mossa a sorpresa

Milan Udinese: Fonseca sta meditando di fare una mossa a sorpresa per sostituire lo squalificato Theo Hernandez. Le ultime

Il Milan, di rientro dalla sosta Nazionale, sfiderà l’Udinese. Sabato 19 ottobre, infatti, alle 18.00 si svolgerà a San Siro la sfida contro i friulani. Per questo delicatissimo match, purtroppo, Fonseca dovrà fare a meno di Theo Hernandez.

Il terzino francese, nell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina, ha rimediato un cartellino rosso. Il tecnico rossonero, per sostituirlo, potrebbe mettere in campo Terracciano o, in alternativa, uno tra Jimenez e Bartesaghi.