Milan, tutto in una notte: tre punti col Cagliari per tornare a casa

Il Milan può chiudere questa sera un percorso lungo un anno e mezzo: vincere col Cagliari per tornare in Champions dopo sette anni

Per il Milan è arrivato il giorno della verità. I rossoneri si giocano tutto questa sera contro il Cagliari: mancano solo tre punti agli uomini di Pioli per il matematico ritorno in Champions League, obiettivo inseguito per tutto l’anno e mai stato così vicino come ora.

TRAGUARDO MERITATO – Il Milan sa di meritarsi il raggiungimento di questo importantissimo traguardo: dopo un campionato condotto sempre tra le prime quattro, sarebbe veramente delittuoso non cogliere la grande occasione. Pioli si fida dei suoi sicuro che non tradiranno le attese.