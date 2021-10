Milan Torino: Juric punterà su Pobega ed un grande ex della gara. Ultime

Il Torino di Ivan Juric attraversa un grande momento, grazie anche ad un super Pobega. Le probabili scelte dei granata per domani

Ivan Juric ha messo nel mirino la partita di San Siro; il tecnico dei granata vorrà cavalcare il momento positivo della squadra anche nel turno infrasettimanale contro la squadra di Pioli.

Spazio allora a Pobega, il centrocampista in prestito secco proprio dai rossoneri sta giocando una grande stagione sotto la Mole, ma anche per l’ex Ricardo Rodriguez, anche lui ritrovato in questa stagione con Juric.