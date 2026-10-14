Arbitro Milan Atalanta: scelto il fischietto del match di San Siro. Ecco tutte le designazioni arbitrali per la settima giornata di Serie A!
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Serie A. Il Milan ospiterà l’Atalanta allo Stadio San Siro domenica alle ore 18:00. Il match sarà diretto da Daniele Chiffi. Questa la squadra arbitrale al completo:
- CHIFFI
- MONDIN – YOSHIKAWA
- IV: SOZZA
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: PRONTERA
Tutte le designazioni della settima giornata di Serie A
FROSINONE – SASSUOLO Venerdì 16/10 h. 20.45
- MARCHETTI
- TRINCHIERI – LAUDATO
- IV: MARIANI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: VOLPI
VENEZIA – NAPOLI Sabato 17/10 h. 15.00
- SACCHI J.L.
- PALERMO – VECCHI
- IV: CREZZINI
- VAR: FABBRI
- AVAR: SANTORO
BOLOGNA – INTER Sabato 17/10 h. 18.00
- DOVERI
- ZINGARELLI – BERCIGLI
- IV: DI MARCO
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: PICCININI
ROMA – GENOA Sabato 17/10 h. 20.45
- ABISSO
- TEGONI – MINIUTTI
- IV: COLLU
- VAR: PAIRETTO
- AVAR: MASSIMI
UDINESE – LECCE Domenica 18/10 h. 12.30
- GUIDA
- DEI GIUDICI – MOKHTAR
- IV: BONACINA
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: BARONI
FIORENTINA – COMO Domenica 18/10 h. 15.00
- DI BELLO
- BINDONI – MONACO
- IV: MARCENARO
- VAR: PATERNA
- AVAR: PEZZUTO
JUVENTUS – LAZIO Domenica 18/10 h. 20.45
- MASSA (foto)
- ALASSIO – BERTI
- IV: MARESCA
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: AURELIANO
MONZA – CAGLIARI Lunedì 19/10 h. 18.30
- CALZAVARA
- PERROTTI – SCATRAGLI
- IV: PAIRETTO
- VAR: AURELIANO
- AVAR: DI VUOLO