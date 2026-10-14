 Arbitro Milan Atalanta: scelto il fischietto del match
Home > News > Arbitro Milan Atalanta: scelto il fischietto del match
News

Arbitro Milan Atalanta: scelto il fischietto del match

Foto autore
Published 1 giorno fa il 14 Ottobre 2026
By
ARBITRO

Arbitro Milan Atalanta: scelto il fischietto del match di San Siro. Ecco tutte le designazioni arbitrali per la settima giornata di Serie A!

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Serie A. Il Milan ospiterà l’Atalanta allo Stadio San Siro domenica alle ore 18:00. Il match sarà diretto da Daniele Chiffi. Questa la squadra arbitrale al completo:

  • CHIFFI
  • MONDIN – YOSHIKAWA
  • IV:     SOZZA
  • VAR:     CAMPLONE
  • AVAR:     PRONTERA

Tutte le designazioni della settima giornata di Serie A

FROSINONE – SASSUOLO    Venerdì 16/10 h. 20.45

  • MARCHETTI
  • TRINCHIERI – LAUDATO
  • IV:      MARIANI
  • VAR:     DI PAOLO
  • AVAR:      VOLPI

VENEZIA – NAPOLI    Sabato 17/10 h. 15.00

  • SACCHI J.L.
  • PALERMO – VECCHI
  • IV:      CREZZINI
  • VAR:     FABBRI
  • AVAR:      SANTORO

BOLOGNA – INTER    Sabato 17/10 h. 18.00

  • DOVERI
  • ZINGARELLI – BERCIGLI
  • IV:       DI MARCO
  • VAR:      GARIGLIO
  • AVAR:       PICCININI

ROMA – GENOA    Sabato 17/10 h. 20.45

  • ABISSO
  • TEGONI – MINIUTTI
  • IV:     COLLU
  • VAR:      PAIRETTO
  • AVAR:     MASSIMI

UDINESE – LECCE   Domenica 18/10  h. 12.30

  • GUIDA
  • DEI GIUDICI – MOKHTAR
  • IV:      BONACINA
  • VAR:     DI PAOLO
  • AVAR:    BARONI

FIORENTINA – COMO    Domenica 18/10   h. 15.00

  • DI BELLO
  • BINDONI – MONACO
  • IV:     MARCENARO
  • VAR:     PATERNA
  • AVAR:      PEZZUTO

JUVENTUS – LAZIO    Domenica 18/10  h. 20.45

  • MASSA (foto)
  • ALASSIO – BERTI
  • IV:     MARESCA
  • VAR:     MERAVIGLIA
  • AVAR:       AURELIANO

MONZA – CAGLIARI    Lunedì 19/10 h. 18.30

  • CALZAVARA
  • PERROTTI – SCATRAGLI
  • IV:       PAIRETTO
  • VAR:      AURELIANO
  • AVAR:      DI VUOLO

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×