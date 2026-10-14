Chukwueze non si allena alla vigilia di Salisburgo Milan: cosa filtra in vista del match di Europa League

Chukwueze assente nella seduta mattutina in quel di Milanello, l’esterno nigeriano ci sarà comunque contro il Salisburgo?

Arrivano aggiornamenti dalla seduta mattutina dal centro sportivo di Milanello. La squadra si sta allenando alla vigilia di Salisburgo-Milan, match che si giocherà domani alle ore 18:45 e che è valido per la seconda giornata della fase a girone unico dell’Europa League.

Nel pomeriggio poi la squadra partirà per l’Austria e oggi alle 18:30 mister Ruben Amorim interverrà in conferenza stampa per presentare il match. Nel frattempo arrivano notizie su Samuel Chukwueze.

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Assente nella seduta mattutina l’esterno nigeriano per un leggero affaticamento ma potrebbe essere convocato ugualmente per la gara di domani pomeriggio. Però andrà al massimo in panchina e potrebbe essere impegnato solo per qualche minuto.