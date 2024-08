Milan Torino: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match della 1ª giornata di Serie A 2024/25. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Torino sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la prima giornata di Serie A 2024/25.

20:09 – Entra il Milan in campo, accolto per la prima volta in questa stagione dal boato e dai cori della Curva Sud

20:15 – Siparietto durante il torello nel riscaldamento per match con Gabbia che invita ad andare al centro dopo aver intercettato il passaggio di Bennacer. Lo fa spingendo simpaticamente il compagno

20:20 – Il Milan fa il suo esordio a San Siro nella nuova stagione. Il sorriso di Pulisic all’ingresso sul terreno di gioco

20:27 – Come successo contro il Monza, confermata anche contro il Torino la novità durante il riscaldamento pre partita. Sessione di tiri particolare con costruzione di azioni che portano alla conclusione alternate ai tiri da fermo

20:31 – Boato di tutto lo stadio alla notizia del gol del pareggio di Messias in Genoa Inter

20:36 Torna a cantare a pieno regime la Curva del Milan. Cori prima delle lettura della formazione, e ogni singolo nome accompagnato dal boato dei tifosi

20:41 – La concentrazione dei giocatori del Milan prima dell’inizio del match