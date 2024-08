Milan Torino, Fonseca cambia all’ultimo! Mossa a SORPRESA per l’esordio a San Siro

Milan Torino, Fonseca cambia all’ultimo! Mossa a SORPRESA per l’esordio: a cosa ha pensato il tecnico rossonero

Questa sera il Milan darà ufficialmente inizio alla stagione 2024/25 ospitando il Torino nella sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Fonseca ha preso una decisione a sorpresa.

A partire dal primo minuto in attacco sarà con ogni probabilità Luka Jovic e non Alvaro Morata come si pensava nelle scorse ore. Lo spagnolo potrebbe debuttare soltanto a partita in corso.