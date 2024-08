Milan Torino, possibile staffetta Morata-Jovic: chi partirà da TITOLARE. La SCELTA di Fonseca per l’esordio in Serie A

Il Milan si prepara all’esordio in campionato di sabato, quando a San Siro arriverà il Torino per la prima giornata del campionato di Serie A 2024/25. Possibile staffetta per quanto riguarda l’attacco.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport Fonseca dovrebbe puntare su Alvaro Morata dal primo minuto e poi lanciare nella mischia a gara in corso Luka Jovic al posto proprio dello spagnolo.