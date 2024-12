Milan Stella Rossa, Fonseca non si fida dei serbi: «Partita difficile, hanno vinto l’ultima 5-1. Ma noi…». L’allenatore avvisa i rossoneri

Fonseca in conferenza stampa ha avvisato il suo Milan sui rischi della partita contro la Stella Rossa. Questa la sua analisi sulla squadra serba.

STELLA ROSSA – «Affrontiamo una squadra che nell’ultima partita ha vinto 5-1. Sarà una partita difficile come tutte in Champions League ma è importante per noi e vogliamo i tre punti».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FONSECA