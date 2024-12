Milan Stella Rossa, il DG dei serbi avvisa Fonseca: «Rossoneri favoriti ma dovranno stare attenti a questo giocatore»

Milan Stella Rossa, il DG dei serbi, Zvezdan Terzic, ha parlato in vista della sfida di domani in Champions League

Intervistato da Sportitalia, Zvezdan Terzic, DG della Stella Rossa, ha dichiarato:

PAROLE – «Innanzitutto va detta una cosa: il Milan è il grande favorito nella partita di domani e da addetto ai lavori e anche da sportivo non posso certo dire altro riguardo ad un grande club che gioca davanti al suo pubblico. E’ certo che lo Stella Rossa oggi si trova in una situazione decisamente migliore rispetto a quando abbiamo giocato contro l’Inter. Nel periodo precedente avevamo avuto tanti problemi con gli infortunati, ora finalmente siamo al completo. Avevamo anche diversi nuovi giocatori che cercavano la loro miglior forma. Dopo il 5-1 contro lo Stoccarda la squadra è in piena di fiducia e arriviamo a giocare per vincere. A chi dovrà stare attento Fonseca? Abbiamo tanti giovani di qualità che domani sfrutteranno l’occasione per dimostrare che sono del livello della Champions League. Sono particolarmente felice che domani il pubblico potrà vedere la nuova stella europea Andrija Maksimovic. Spero che domani dimostreremo che la Stella Rossa è un grande club europeo ed un ex campione d’Europa».