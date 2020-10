Milan-Sparta Praga, chance per Brahim Diaz di giocare trequartista

Dopo la panchina per l’intero match contro la Roma, Brahim Diaz dovrebbe avere la possibilità di giocare dal primo minuto in Europa League

Stando a quanto riporta il quotidiano torinese Tuttosport, Brahim Diaz domani sera contro lo Sparta Praga avrà la possibilità di giocare titolare nel ruolo di trequartista.

Mister Stefano Pioli sta pensando infatti a qualche cambiamento di formazione per far rifiatare i così detti ‘titolari’. Un turnover che coinvolgerebbe Hakan Calhanoglu. Per questo motivo Brahim Diazavrà un’ottima occasione per mettersi in mostra e magari ritagliarsi più spazio anche in campionato.