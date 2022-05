Milan, sondaggio per Cristante: l’idea di Mourinho

Il Milan ha messo gli occhi su Cristante della Roma, l’idea di Mourinho è quella di non voler cedere il centrocampista

Cristante è uno dei pilastri della Roma di Mourinho. Un giocatore funzionale e imprescindibile nello scacchiere del portoghese, anche per questo motivo l’azzurro è incedibile per il tecnico.

Juve e Milan hanno messo gli occhi su Cristante. Allegri lo aveva già avuto al Milan e i rossoneri vedono in lui il sostituto di Kessié. Resta da convincere la Roma che non vorrebbe privarsene e con cui ha un contratto in scadenza nel 2024. Lo scrive Tuttosport.