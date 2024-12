Milan Sassuolo, chance da titolare per Chukwueze? L’idea di Fonseca sul nigeriano alla vigilia della partita di Coppa Italia

Milan Sassuolo potrebbe essere la partita di Chukwueze. In base a quanto riferito da Luca Bianchin via Twitter, infatti, l’esterno nigeriano potrebbe partire titolare nel tridente.

E’ questa l’idea a cui starebbe pensando Fonseca per l’attacco in Coppa Italia insieme ad Abraham e Loftus-Cheek, mentre è ancora aperto il ballottaggio tra Leao e Okafor con il primo favorito sul secondo per giocare dall’inizio.