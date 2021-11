Gol subiti Milan: 7 gol in due partite, ecco da quando non capitava

Domenica da dimenticare per il Milan, sconfitto dal Sassuolo. I rossoneri non subivano 7 gol in due partite dal 1998

Domenica da dimenticare per il Milan, sconfitto dal Sassuolo a San Siro 1-3 in rimonta. Altre tre reti subite dai rossoneri dopo le 4 subite nell’ultimo turno di campionato contro la Fiorentina. Un dato difensivo che non veniva registrato da circa 23 anni.

Come scrive Giuseppe Pastore su Twitter, non subiva almeno 7 gol in due partite consecutive di campionato dal 22-28 marzo 1998: 0-3 contro l’Inter, 1-4 a Torino contro la Juventus.