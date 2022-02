Milan Samp, i precedenti sorridono ai rossoneri. Solo l'Inter ha fatto meglio...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In vista di Milan Sampdoria, lunch match di domenica, i precedenti tra le due squadre, condivisi dalla Lega Serie A:

«La Sampdoria ha perso 66 partite contro il Milan in Serie A TIM (30V, 31N), solo contro l’Inter (70) conta più sconfitte nel massimo campionato.

Il Milan non è riuscito a vincere le ultime due partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A TIM (2N) e non arriva a tre sfide interne senza successi contro i blucerchiati dal 1987 (1N, 2P)».